Xuxa celebra os planos de gravidez de Sasha e faz revelação: ‘Vontade de ser avó’

Xuxa Meneghel não escondeu a felicidade ao saber que sua filha, a estilista Sasha Meneghel tem...

Xuxa Meneghel não escondeu a felicidade ao saber que sua filha, a estilista Sasha Meneghel tem planos de aumentar a família ao lado do marido, o cantor João Lucas, de 26. No entanto, o casal já avisou que o desejo da apresentadora de se tornar avó ainda deve levar um tempo para se concretizar.

