Yago Dora celebra título mundial de surfe com visual inspirado em Ronaldo Fenômeno O brasileiro Yago Dora entrou para a história do surfe ao conquistar, na noite de segunda-feira... Portal Pop Mais|Do R7 03/09/2025 - 08h38 (Atualizado em 03/09/2025 - 08h38 ) twitter

yago dora Portal Pop Mais

O brasileiro Yago Dora entrou para a história do surfe ao conquistar, na noite de segunda-feira (1º), o título mundial da WSL, após vencer a final em Cloudbreak, Fiji. Radiante com o troféu, o atleta de 28 anos já projeta novos objetivos na carreira, entre eles uma vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, e revelou uma inspiração de infância que vai além do esporte: Ronaldo Fenômeno.

