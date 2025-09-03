Yago Dora celebra título mundial de surfe com visual inspirado em Ronaldo Fenômeno
O brasileiro Yago Dora entrou para a história do surfe ao conquistar, na noite de segunda-feira (1º), o título mundial da WSL, após vencer a final em Cloudbreak, Fiji. Radiante com o troféu, o atleta de 28 anos já projeta novos objetivos na carreira, entre eles uma vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, e revelou uma inspiração de infância que vai além do esporte: Ronaldo Fenômeno.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre essa emocionante homenagem!
