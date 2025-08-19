YouTube inicia conversas para transmitir cerimônia do Oscar

Logo R7.com
O Google, por meio do YouTube, quer mudar a forma como o mundo assiste ao Oscar. Fontes ouvidas pela Bloomberg confirmaram que a gigante da tecnologia iniciou conversas com a Academia sobre os direitos de transmissão da maior premiação do cinema mundial.

