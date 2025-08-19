YouTube inicia conversas para transmitir cerimônia do Oscar O Google, por meio do YouTube, quer mudar a forma como o mundo assiste ao Oscar.... Portal Pop Mais|Do R7 19/08/2025 - 09h59 (Atualizado em 19/08/2025 - 09h59 ) twitter

O Google, por meio do YouTube, quer mudar a forma como o mundo assiste ao Oscar. Fontes ouvidas pela Bloomberg confirmaram que a gigante da tecnologia iniciou conversas com a Academia sobre os direitos de transmissão da maior premiação do cinema mundial.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre essa possível transmissão!

