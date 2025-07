Zé Felipe abre o jogo sobre suposto romance com Ana Castela Zé Felipe se pronunciou sobre os boatos de que estaria vivendo um affair com Ana Castela,... Portal Pop Mais|Do R7 29/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 29/07/2025 - 15h38 ) twitter

Zé Felipe Portal Pop Mais

Zé Felipe se pronunciou sobre os boatos de que estaria vivendo um affair com Ana Castela, após os dois serem vistos juntos em um parque em Orlando, nos Estados Unidos. Em nota, ele explicou que está fora do país para se dedicar a um projeto em espanhol. As informações são do Blog da Thaís Sant’Anna, do R7.

