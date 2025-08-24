Logo R7.com
Zé Felipe detona Dado Dolabella após confusão com Luan Pereira: “Em Goiás, levaria bala”

Na madrugada deste domingo (24), o cantor Zé Felipe se pronunciou publicamente sobre a polêmica envolvendo o ator Dado Dolabella e...

Na madrugada deste domingo (24), o cantor Zé Felipe se pronunciou publicamente sobre a polêmica envolvendo o ator Dado Dolabella e o sertanejo Luan Pereira. Durante um show em Canabrava do Norte, no Mato Grosso, Zé saiu em defesa de Luan e fez duras críticas a Dolabella.

