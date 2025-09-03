Zé Felipe faz piada com tombo do pai, Leonardo, e divulga nova música: “Eu mergulhando nas incertezas do amor” Zé Felipe, de 27 anos, encontrou uma maneira inusitada de promover sua nova música, Meu Grito... Portal Pop Mais|Do R7 03/09/2025 - 08h18 (Atualizado em 03/09/2025 - 08h18 ) twitter

zé felipe piada tombo leonardo Portal Pop Mais

Zé Felipe, de 27 anos, encontrou uma maneira inusitada de promover sua nova música, Meu Grito de Amor. Nos Stories do Instagram, o cantor compartilhou um vídeo em que o pai, Leonardo, de 62 anos, leva um tombo nos bastidores de um show. O veterano da música sertaneja tentou descer uma escada de ferro de forma descontraída, mas acabou escorregando diante de uma multidão de fãs.

