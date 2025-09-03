Zé Felipe faz piada com tombo do pai, Leonardo, e divulga nova música: “Eu mergulhando nas incertezas do amor”
Zé Felipe, de 27 anos, encontrou uma maneira inusitada de promover sua nova música, Meu Grito de Amor. Nos Stories do Instagram, o cantor compartilhou um vídeo em que o pai, Leonardo, de 62 anos, leva um tombo nos bastidores de um show. O veterano da música sertaneja tentou descer uma escada de ferro de forma descontraída, mas acabou escorregando diante de uma multidão de fãs.
