Zé Felipe posta música sugestiva após suposto flagra de Virginia com Vini Jr.: “Eu era tão feliz”
O cantor Zé Felipe, de 26 anos, chamou atenção nas redes sociais nesta quarta-feira (3) ao...
O cantor Zé Felipe, de 26 anos, chamou atenção nas redes sociais nesta quarta-feira (3) ao compartilhar um trecho de uma música melancólica em seus Stories do Instagram. A publicação ocorreu pouco depois de internautas especularem sobre uma possível aproximação entre sua ex-esposa, Virgínia Fonseca, e o jogador Vinicius Jr., após ambos serem vistos no mesmo barco em Marbella, na Espanha.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais
