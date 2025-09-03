Zé Felipe posta música sugestiva após suposto flagra de Virginia com Vini Jr.: “Eu era tão feliz” O cantor Zé Felipe, de 26 anos, chamou atenção nas redes sociais nesta quarta-feira (3) ao... Portal Pop Mais|Do R7 03/09/2025 - 17h38 (Atualizado em 03/09/2025 - 17h38 ) twitter

Zé Felipe posta música sugestiva após suposto flagra de Virginia com Vini Jr.: Portal Pop Mais

O cantor Zé Felipe, de 26 anos, chamou atenção nas redes sociais nesta quarta-feira (3) ao compartilhar um trecho de uma música melancólica em seus Stories do Instagram. A publicação ocorreu pouco depois de internautas especularem sobre uma possível aproximação entre sua ex-esposa, Virgínia Fonseca, e o jogador Vinicius Jr., após ambos serem vistos no mesmo barco em Marbella, na Espanha.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa história!

