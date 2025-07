Zé Felipe se compara com Djavan, mas reconhece diferença em suas músicas: “Não é para parar e ouvir” Zé Felipe falou sobre a força de sua carreira musical, que já soma mais de 1,5... Portal Pop Mais|Do R7 08/07/2025 - 14h38 (Atualizado em 08/07/2025 - 14h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Zé Felipe se compara com Djavan, mas reconhece diferença em suas músicas: Portal Pop Mais

Zé Felipe falou sobre a força de sua carreira musical, que já soma mais de 1,5 bilhão de visualizações no YouTube, impulsionada por hits como “Toma Toma Vapo Vapo”, “Malvada” e “Senta Danada”. Filho do cantor Leonardo e ex-marido da influenciadora Virginia Fonseca, ele destacou que suas músicas têm uma proposta diferente, mais voltada para o entretenimento do que para a introspecção.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre a visão de Zé Felipe sobre sua carreira!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Web reage a ataque em escola no RS; uma criança morreu

Apresentador morre após ser agredido com furadora na cabeça em SP

Raquel leva a fúria e a delicadeza de “Não Incendiei a Casa por Milagre” ao Blue Note