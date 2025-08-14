Conheça as 50 melhores músicas nacionais de 2025
Plataforma usou critérios como inovação e composição, playlist reúne destaques nacionais de janeiro a agosto
A plataforma Spotify divulgou na tarde desta quinta-feira (14) uma lista com as melhores músicas de 2025 de acordo com a escolha de seus editores.
O resultado é uma seleção com 50 faixas nacionais que traduzem a paisagem sonora deste ano até agora.
O time de curadoria do Spotify é formado por profissionais que acompanha de perto os lançamentos nacionais, identifica movimentos relevantes e mergulha nas transformações do som brasileiro, das tendências que nascem às releituras de clássicos.
Esses mesmos profissionais vão a shows, descobrem artistas emergentes, observam como a música circula nos mais diversos contextos e transformam tudo isso em escolhas com curadoria crítica e sensível.
O resultado é a playlist Escolha dos Editores: Melhores do Ano Até Agora, que reflete esse processo e oferece um recorte representativo da música brasileira em 2025 até o momento, destacando tanto artistas consolidados quanto nomes em ascensão.
Entre as 50 faixas, os assinantes encontram hits consagrados, faixas em ascensão e apostas do mercado musical nos mais variados gêneros musicais como funk, rap, pop, sertanejo, MPB, piseiro, trap, entre outros.
“A playlist ‘Escolha dos Editores: Melhores Músicas do Ano até Agora’ é resultado de uma escuta que vai além das métricas da plataforma, buscamos reconhecer aqui a potência de letras, originalidade e inovação nos beats. Apresentamos as músicas que acreditamos que trouxeram um frescor à música brasileira esse ano - até agora”, comenta Rodrigo Azevedo, líder de programação editorial e insights no Spotify Brasil.
Confira as 50 músicas nacionais que mais se destacaram em 2025 até o momento, de acordo com o Spotify:
2ZDinizz; Leborato; HHR– Beatriz
Alee; Qualywav1 – ATRIZ
BaianaSystem; Dino d’Santiago; Kalaf Epalanga – Porta-Retrato da Família Brasileira
BK; Borges; Luedji Luna; Nansy Silvvz; Dj Will – Abaixo Das Nuvens
Brandão85; Jovem Dex; Leviano; Alee – 100% MOLHO
Carol Biazin – Dilemas da vida moderna
CATTO – MADRIGAL
Cleber Augusto; Péricles – Imã
D.silvestre; Adame DJ; MC DDSV; Mc Luizinho – A Sacanagem Começou
Deekapz; Tuyo – Repare
Diego & Victor Hugo – Tubarões - Ao Vivo
DJ Caio Prince; Mc Luanna; DJ Thiago Martins; Scof Savage; Fire Woody – Botano (Útero Baixo) - Dancehall - Remix
Don L – CARO
DUDA BEAT; Tz da Coronel – Nossa Chance
Ebony; AG Beatz – KIA
Filipe Ret; Daniel Shadow; Mãolee – Canto Alto
Grupo Menos É Mais – Aquele Lugar - Ao Vivo
Iguinho e Lulinha – Cria Do Sertão
Irmãs de Pau; Brunoso; Duquesa – QUEIMANDO ICE
Jadsa – sol na pele
João Gomes; Mestrinho; Jota.pê – Beija Flor
Joaquim – Emboscada
Julia Mestre – Sou Fera
Kiko Chicabana; Natanzinho Lima – Pega Pega
Kyan; Mu540; KayBlack – Mente Pensante - Bonus Track
LAI$ROSA; Yuri Redicopa; UM ENT – SEQUÊNCIA DE AMÔ RITMADA
LARINHX; Maffalda– PQ VC BRIGA CMG?
Lou Garcia – Sexta-feira
Luccas & Rodrigo; Vitor e Luan – Cara da Serenata - Live
Luedji Luna; Liniker; Zudizilla – Harém
Major RD; Borges; MC Cabelinho; Young Ganni; Rock Danger; meLLo – Só Rock 3
Mannda Lym – Amor ou Ressentimento
Marina Sena – Coisas Naturais
Marvvila; Gamadinho – Cancelado - Ao Vivo
MC Cebezinho; Dj Yuri Pedrada; Love Funk – Observando Essa Salada
MC Marks; MC Jvila; DJ Kaio Mix – Sol Nascer
Memphis Depay; MC Hariel; André Nine – Falando com as Favelas
NandaTsunami; winx – Pq Vc Não Me Liga?
Rachel Reis; Don L; Nêssa; Rincon Sapiência – Tabuleiro
Rael; Mano Brown; Dom Filó – Onda (Citação A onda)
SHURY; LARINHX – APEDIDO
Ruas Mc, MELI – House de Vagabundo
Ryu, The Runner; Rincon Sapiência; Tasha & Tracie; 6ee – bumbum
Simone Mendes – Me Ama Ou Me Larga - Ao Vivo
Stefanie; Rashid; Kamau; Emicida; Rincon Sapiência – MAAT
Torya; Rob; Leonok – Ultron
Veigh – Talvez você precise de mim
Xamã – GTA
Zé Neto & Cristiano – Escondendo o Ouro - Ao Vivo
Zé Vaqueiro; Wesley Safadão; NATTAN – DNA do Mato
