Conheça as 50 melhores músicas nacionais de 2025 Plataforma usou critérios como inovação e composição, playlist reúne destaques nacionais de janeiro a agosto Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 14/08/2025 - 17h19 (Atualizado em 14/08/2025 - 17h35 )

Os artistas Simone Mendes, Veigh e Marina Sena, que compõe a playlist dass 50 melhores músicas nacionais de 2025 Fotos: Divulgação

A plataforma Spotify divulgou na tarde desta quinta-feira (14) uma lista com as melhores músicas de 2025 de acordo com a escolha de seus editores.

O resultado é uma seleção com 50 faixas nacionais que traduzem a paisagem sonora deste ano até agora.

O time de curadoria do Spotify é formado por profissionais que acompanha de perto os lançamentos nacionais, identifica movimentos relevantes e mergulha nas transformações do som brasileiro, das tendências que nascem às releituras de clássicos.

Esses mesmos profissionais vão a shows, descobrem artistas emergentes, observam como a música circula nos mais diversos contextos e transformam tudo isso em escolhas com curadoria crítica e sensível.

O resultado é a playlist Escolha dos Editores: Melhores do Ano Até Agora, que reflete esse processo e oferece um recorte representativo da música brasileira em 2025 até o momento, destacando tanto artistas consolidados quanto nomes em ascensão.

Entre as 50 faixas, os assinantes encontram hits consagrados, faixas em ascensão e apostas do mercado musical nos mais variados gêneros musicais como funk, rap, pop, sertanejo, MPB, piseiro, trap, entre outros.

“A playlist ‘Escolha dos Editores: Melhores Músicas do Ano até Agora’ é resultado de uma escuta que vai além das métricas da plataforma, buscamos reconhecer aqui a potência de letras, originalidade e inovação nos beats. Apresentamos as músicas que acreditamos que trouxeram um frescor à música brasileira esse ano - até agora”, comenta Rodrigo Azevedo, líder de programação editorial e insights no Spotify Brasil.

Confira as 50 músicas nacionais que mais se destacaram em 2025 até o momento, de acordo com o Spotify:

2ZDinizz; Leborato; HHR– Beatriz

Alee; Qualywav1 – ATRIZ

BaianaSystem; Dino d’Santiago; Kalaf Epalanga – Porta-Retrato da Família Brasileira

BK; Borges; Luedji Luna; Nansy Silvvz; Dj Will – Abaixo Das Nuvens

Brandão85; Jovem Dex; Leviano; Alee – 100% MOLHO

Carol Biazin – Dilemas da vida moderna

CATTO – MADRIGAL

Cleber Augusto; Péricles – Imã

D.silvestre; Adame DJ; MC DDSV; Mc Luizinho – A Sacanagem Começou

Deekapz; Tuyo – Repare

Diego & Victor Hugo – Tubarões - Ao Vivo

DJ Caio Prince; Mc Luanna; DJ Thiago Martins; Scof Savage; Fire Woody – Botano (Útero Baixo) - Dancehall - Remix

Don L – CARO

DUDA BEAT; Tz da Coronel – Nossa Chance

Ebony; AG Beatz – KIA

Filipe Ret; Daniel Shadow; Mãolee – Canto Alto

Grupo Menos É Mais – Aquele Lugar - Ao Vivo

Iguinho e Lulinha – Cria Do Sertão

Irmãs de Pau; Brunoso; Duquesa – QUEIMANDO ICE

Jadsa – sol na pele

João Gomes; Mestrinho; Jota.pê – Beija Flor

Joaquim – Emboscada

Julia Mestre – Sou Fera

Kiko Chicabana; Natanzinho Lima – Pega Pega

Kyan; Mu540; KayBlack – Mente Pensante - Bonus Track

LAI$ROSA; Yuri Redicopa; UM ENT – SEQUÊNCIA DE AMÔ RITMADA

LARINHX; Maffalda– PQ VC BRIGA CMG?

Lou Garcia – Sexta-feira

Luccas & Rodrigo; Vitor e Luan – Cara da Serenata - Live

Luedji Luna; Liniker; Zudizilla – Harém

Major RD; Borges; MC Cabelinho; Young Ganni; Rock Danger; meLLo – Só Rock 3

Mannda Lym – Amor ou Ressentimento

Marina Sena – Coisas Naturais

Marvvila; Gamadinho – Cancelado - Ao Vivo

MC Cebezinho; Dj Yuri Pedrada; Love Funk – Observando Essa Salada

MC Marks; MC Jvila; DJ Kaio Mix – Sol Nascer

Memphis Depay; MC Hariel; André Nine – Falando com as Favelas

NandaTsunami; winx – Pq Vc Não Me Liga?

Rachel Reis; Don L; Nêssa; Rincon Sapiência – Tabuleiro

Rael; Mano Brown; Dom Filó – Onda (Citação A onda)

SHURY; LARINHX – APEDIDO

Ruas Mc, MELI – House de Vagabundo

Ryu, The Runner; Rincon Sapiência; Tasha & Tracie; 6ee – bumbum

Simone Mendes – Me Ama Ou Me Larga - Ao Vivo

Stefanie; Rashid; Kamau; Emicida; Rincon Sapiência – MAAT

Torya; Rob; Leonok – Ultron

Veigh – Talvez você precise de mim

Xamã – GTA

Zé Neto & Cristiano – Escondendo o Ouro - Ao Vivo

Zé Vaqueiro; Wesley Safadão; NATTAN – DNA do Mato

