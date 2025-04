Juliana Oliveira pode ter encerrado sua carreira na televisão Ex-assistente de palco de Danilo Gentili afirmou que o SBT teria sido conivente com a denúncia de assédio que ela apresentou contra Otávio Mesquita Blog do Bruno Tálamo|Bruno TálamoOpens in new window 16/04/2025 - 15h07 (Atualizado em 16/04/2025 - 15h07 ) twitter

Juliana Oliveira Reprodução Instagram

Juliana Oliveira se manifestou, pela primeira vez, após ter denunciado Otávio Mesquita por estupro. O episódio ocorreu em uma edição do The Noite, em 2016. O apresentador pegou em suas partes íntimas, o que a deixou visivelmente constrangida.

Abalada pelas críticas recebidas, inclusive de famosos, a ex-assistente de palco usou suas redes sociais para responder a uma pergunta-chave: por que ela demorou tanto para expor o caso — quase 10 anos desde o acontecimento.

Sua resposta chocou. Segundo ela, a emissora sabia de tudo e teria feito vistas grossas para a denúncia. Algo muito grave que precisa ser provado.

Este colunista que vos escreve, por sinal, não invalida jamais a fala de Juliana, mas custa a acreditar que uma emissora tão séria e querida do povo brasileiro teria tido tal conduta diante de um caso tão grave.

Vários famosos se negaram a dar um voto de confiança a ela. Após expor o SBT, penso que suas oportunidades de trabalho possam ficar escassas.

Uma pena, pois ela é uma excelente profissional e sempre foi muito divertida no palco.

Que os fatos sejam apurados. Que a verdade seja esclarecida. Deixando claro que a voz de uma mulher não pode ser silenciada. E o próprio Otávio Mesquita também tem todo o direito a uma ampla defesa até que o Ministério Público defina os próximos passos.

Até o presente, a emissora SBT ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.

