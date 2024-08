‘O Corvo’: morte de Brandon Lee é uma das maiores tragédias do cinema; veja a lista Nova versão do filme chega aos cinemas nesta quinta-feira (22) Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 22/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 22/08/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Brandon Lee em cena de 'O Corvo' Divulgação

A nova versão de O Corvo, agora com Bill Skarsgard no papel principal, estreia nesta quinta-feira (22) nos cinemas brasileiros. E é impossível não lembrar a tragédia que aconteceu nas filmagens da versão original, nos anos 90, com a morte do astro Brandon Lee.

A morte do filho de Bruce Lee no set de filmagens chocou Hollywood. Mas não foi a única. Conheça outras tragédias que aconteceram durante as gravações de filmes.

O Corvo

Em março de 1993, durante as filmagens de O Corvo, o ator Brandon Lee, filho de Bruce Lee, morreu após ser atingido por um tiro disparado pelo colega de trabalho Michael Masse. Por erro da produção do filme, foi colocada na arma munição de verdade em vez de uma bala de festim. O filme foi lançado com um dublê substituindo Lee nas cenas que ainda faltavam serem gravadas. Já Masse nunca mais se recuperou do trauma de ter causado a morte do colega. Ele morreu em 2016, de câncer de estômago.

Rust

Alec Baldwin em cena de 'Rust' Divulgação

Um acidente parecido com o que matou Brando Lee provocou outra tragédia. Em um ensaio nas gravações de Rust, em outubro de 2021, o ator Alec Baldwin disparou uma arma cenográfica que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins e deixou ferido o diretor do filme, Joel Souza. Foi constatado que o revólver usado por Baldwin tinha munição verdadeira. A produção foi retomada em janeiro de 2023, mas o filme ainda não tem data de estreia. A armeira Hannah Gutierrez-Reed foi condenada a 18 meses de prisão pelo acidente, e Baldwin ainda está sendo julgado.

‌



No Limite da Realidade

Vic Morrow em cena de 'No Limite da Realidade' Divulgação

Em 1982, o ator Vic Morrow e duas crianças vietnamitas, Myca Dinh Le e Renee Shin-Yi Chen, morreram após a queda de um helicóptero durante a gravação de No Limite da Realidade, o filme baseado na clássica série Além da Imaginação.

O acidente ocorreu quando o helicóptero, seguindo as ordens do diretor John Landis, voou muito baixo, próximo aos atores que estavam atravessando um riacho. A aeronave foi atingida por uma das explosões da cena e caiu sobre Morrow, Le e Chen, matando os três instantaneamente.

‌



A violência do acidente foi tão grande que Morrow, pai da atriz Jennifer Jason Leigh, e Le foram decapitados pela hélice do helicóptero.

Mesmo assim, o filme foi lançado nos cinemas.

‌



Jumper

O cenógrafo David Ritchie morreu em 2007 nos bastidores das gravações de Jumper após um bloco de areia, terra e gelo despenca de um cenário em cima de alguns trabalhadores do filme. Outras três pessoas ficaram feridas no incidente.

The Warrens of Virginia

Martha Mansfield Reprodução

Martha Mansfield, uma estrela do cinema mudo, morreu após um acidente bizarríssimo no set de filmagem de The Warrens of Virginia, de 1924. Ela sofreu queimaduras gravíssimas após um membro da equipe de filmagens atirar acidentalmente um cigarro aceso em seu casaco. A roupa da atriz, feita com material inflamável, pegou fogo rapidamente. Ela foi levada a um hospital, mas morreu no dia seguinte.

Triplo X

Harry O’Connor, dublê de Vin Diesel, morreu em abril de 2002 após atingir um pilar de uma ponte em Praga, na República Tcheca, enquanto navegava de para-vela durante a gravação de uma das cenas de ação de Triplo X. O acidente aconteceu na segunda vez que O’Connor filmava a cena. A primeira tentativa foi incluída na versão final do filme.

Os Eleitos

Outro caso trágico de morte de dublê aconteceu com Joseph Leonard Svec, que gravava uma cena para Os Eleitos, filme sobre o início da corrida espacial. Svec recriava um momento icônico na história da aviação dos EUA, o acidente do piloto Chuck Yeager com um jato NF-104.

Yeager conseguiu escapar com vida do acidente, mesmo com o capacete pegando fogo. Svec deveria representar esse incêndio com uma lata de fumaça. Entretanto, algo deu errado e o dublê perdeu a consciência no ar, não abrindo o paraquedas.

Siga o Cinema de Segunda no Instagram e veja mais dicas de filmes no Letterboxd!