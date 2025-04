Giovanna Ewbank revela episódio que quase a fez desistir de ficar com Bruno Gagliasso

Giovanna Ewbank revelou que, no início do relacionamento, quase largou Bruno Gagliasso por causa da fama dele. Em entrevista na internet, o casal relembrou um episódio em que foram cercados por paparazzi ao deixarem um restaurante. "Eu não conseguia sair, porque eles começaram a subir no carro", descreveu Giovanna. "Isso assustou muito ela", destacou Bruno. “Ele estava no auge. Mas foi difícil, porque eu virei a ‘namorada do Bruno’”, completou a loira.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!