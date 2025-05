Mulher Melão causa ao dançar de biquíni no metrô do RJ

Renata Frisson, mais conhecida como Mulher Melão, causou ao surgir com biquíni para dançar em um vagão do metrô do Rio de Janeiro. Ela deixou todo mundo chocado e disse que foi ajudar um amigo a gravar um clipe. Porém, a empresa que administra o metrô disse que não deu autorização para a gravação. Veja!



