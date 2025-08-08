Faustão teria recebido transplantes de fígado e rim de doador único da família

Faustão continua internado e intubado devido a uma infecção bacteriana. Nos últimos dias, ele passou por um transplante de fígado e um retransplante de rim, já que o rim transplantado em 2024 não funcionou como o esperado. Fausto vinha fazendo sessões de hemodiálise enquanto aguardava o novo transplante. Segundo Keila Jimenez, os órgãos vieram de um único doador, que seria parte da família de Faustão. Os médicos constataram uma pequena melhora no quadro do comunicador, mas preferiram mantê-lo no hospital.



