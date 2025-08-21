Wagner Moura receberá prêmio por contribuição ao cinema em Festival de Zurich

É do Brasil! Wagner Moura receberá um prêmio pela contribuição ao cinema em Festival de Zurich, na Suíça. O Golden Eye Awards é um reconhecimento por toda a dedicação do artista à sétima arte, e Wagner já se mostrou muito animado. Isso porque será a primeira vez que um artista da América do Sul chegará a esse marco. Lembrando que Wagner vem chamando atenção com o filme 'O Agente Secreto'.



