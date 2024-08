Amanda Kimberlly comemora o primeiro mês de vida de Helena, filha de Neymar Criticada por internautas, a modelo diz que não foi amante do jogador de futebol Mabell Reipert|Do R7 05/08/2024 - 09h09 (Atualizado em 05/08/2024 - 09h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Amanda Kimberlly comemora o ''mesversário'' de Helena Divulgação/ Redes Sociais

O nascimento da pequena Helena completou um mês no último dia 3 de agosto. A menina é fruto do relacionamento relâmpago de Amanda Kimberlly e Neymar.

Amanda fez questão de comemorar o primeiro ‘‘mesversário’' da filha com uma festa intimista, e compartilhou em seus stories um bolo branco com lacinhos cor de rosa, quitutes, croissant recheado e docinhos em formato de bichinhos. Já a mesa estava toda decorada com flores.

A festa intimista foi comemorada com um lindo bolo branco com lacinhos rosa Divulgação/ Redes Sociais

Neymar não esteve presente, mas parabenizou a filha em suas redes sociais com uma foto e a seguinte mensagem, ‘’1 mês da Helena’'.

Criticada por muitos nas redes sociais após ter se relacionado com Neymar enquanto Bruna Biancardi estava grávida do jogador, Amanda deixou claro que não foi amante dele, pois ambos estavam solteiros.

Publicidade

Neymar parabeniza a filha com uma postagem nos stories Divulgação/ Redes Sociais

Neymar e Bruna estavam separados após o jogador ter dado uma pulada de cerca, porém Amanda foi outra que também aproveitou o momento de separação do casal e saiu com o jogador, durante um encontro que tiveram numa boate em Barcelona.

Após a noitada, que deve ter sido boa, a mocinha engravidou de Neymar, e, nove meses depois, nasceu Helena.

Publicidade

Neymar assumiu a criança, mesmo sem ter feito o teste de DNA, por pressão dos familiares, principalmente por parte da irmã Rafaella Santos, que mostrou ser bem próxima de Amanda.

Bruna resolveu dar uma chance ao lado do jogador, desculpou suas puladas de cerca e atualmente os dois estão vivendo juntos na Arábia, ao lado da filha Mavie.