Ana Paula Minerato causa indignação na internet após falas racistas Ex-panicat atacou a cantora Ananda Mabell Reipert|Do R7 25/11/2024 - 09h45 (Atualizado em 25/11/2024 - 09h45 )

Vazam falas racistas de Ana Paula Minerato

Neste domingo (24) vazou um áudio com declarações racistas da ex-panicat Ana Paula Minerato, que chamou a atenção dos internautas e logo se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

Ana ofendeu com falas racistas a cantora Ananda, após descobrir que o cantor KT Gomez, seu atual namorado, estivesse tendo um possível envolvimento com ela. Minerato discutiu com ele e se dirigiu à moça com palavras racistas, que duraram cerca de um minuto, parecendo ser uma gravação telefônica.

Até o momento a ex-panicat não se manifestou sobre as declarações. As informações foram divulgadas na página Te.assusta, após Felipeh Campos dar a nota. Vejam:

