Após criticar Sindicato e influencers, Betty Faria volta atrás Atriz diz que é contra papéis voltados à atores mais velhos Mabell Reipert|Do R7 19/08/2024 - 12h31 (Atualizado em 19/08/2024 - 12h31 ) ‌



Betty Faria muda de ideia e apoia influenciadores em novelas Divulgação/ Redes Sociais

Parece que Betty Faria anda mudando de opinião, que nem troca de roupas. Ultimamente a atriz não se decide, se é a favor ou não de influenciadores atuarem em novelas, sem ao menos terem experiência, preparo, estudo e o principal, DRT.

Recentemente publiquei aqui na minha coluna que ela havia criticado influenciadores e o Sindicato dos Artistas, dizendo que era fraco e que deveria olhar mais para a classe artística, exigindo que os atores tivessem registro para atuar. O seu comentário gerou um pequeno ‘’mau estar’' com o Presidente do Sindicato, Hugo Gross, que disse que vem fazendo sim o papel de exigência e que a atriz havia caído em contradição, pois ao mesmo tempo que apoiou a participação de influencers em novelas, ela cobrou do sindicato que eles averiguassem quem era ou não profissional para atuar.

Hugo disse também que a atriz estava afastada desde 2003 do Sindicato, consequentemente não estava acompanhando o que vinha acontecendo. Em resposta, Betty disse que não precisava estar presente no sindicato para o negócio andar, e que se quisessem a presença dela para uma reunião, que fosse feito o convite.

Agora, como Betty fará parte do elenco de uma novela que estreia em breve na Globo, a atriz resolveu fazer a ‘‘ política da boa vizinhança’', revelando que é contra o discurso de que as novelas precisam de papéis voltados aos atores mais velhos, alegando esse tipo de pensamento “fora da realidade internacional” e “discriminatório”.

Ela ainda disse que apoia influenciadores nas novelas: “não estou aqui para discriminar ninguém, quero mais é que as pessoas sejam felizes e encontrem seu caminho”.

Foi bom colocar uma pedra encima do assunto, pois certamente o convívio com alguns influencers poderá ser maior a partir das próximas gravações, e nada melhor que trabalhar em clima de paz.

