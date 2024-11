Neymar e Bruna Biancardi marcam segundo festão de aniversário de 1 ano de Mavie; evento acontece em Mangaratiba Família já está no Brasil para comemorar de novo o aniversário da pequena Mabell Reipert|Do R7 08/11/2024 - 09h10 (Atualizado em 08/11/2024 - 09h42 ) twitter

A pequena Mavie está no Brasil para comemorar seu 1 ano de vida com familaires Divulgação/ Redes Sociais

A pequena Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, completou 1 ano de vida no último dia 6 de outubro, e a primeira festa aconteceu num resort, na Arábia Saudita, com poucos convidados.

Agora a segunda festa acontecerá amanhã, em Mangaratiba (RJ), local onde Neymar tem uma linda mansão. Os preparativos já iniciaram há um bom tempo, e a festa deve agradar, e muito, os convidados.

Os músicos que irão se apresentar são Mumuzinho, Rogerinho e Mari Fernandes. Certamente Neymar deve subir no palco para dar seu showzinho como músico.

Neymar e Bruna reunirã amigos e familiares para a festa de 1 ano de Mavie, no Brasil Divulgação/ Redes Sociais

Amigos e familiares que não puderam estar presente na primeira festa de Mavie poderão abraçar e desejar o melhor para a pequena neste final de semana.

Segunda Bruna Biancardi, eles não vieram para o Brasil somente para o aniversário da filha. A vinda já estava marcada, pois Neymar tinha a esperança de jogar pela seleção brasileira.

Machucado novamente, o atacante ficou de fora da convocação do técnico Dorival Jr. para as partidas das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

