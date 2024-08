Fiuk deixa mensagem polêmica no Dia dos Pais Ele diz que nunca teve amor, suporte e carinho do pai Mabell Reipert|Do R7 11/08/2024 - 21h26 (Atualizado em 11/08/2024 - 21h26 ) ‌



Fiuk lamenta a falta de carinho e atenção do pai, Fábio Junior Divulgação/ Redes Sociais

Fiuk escreveu uma mensagem neste domingo, Dia dos Pais, juntamente com várias fotos ao lado do pai, que causou uma grande repercussão entre os internautas. Na mensagem ele fala da falta e ausência do cantor Fábio Junior, em sua vida.

“Feliz Dia dos Pais para você que mesmo ausente deixou uma marca importante na minha vida. Pai, eu nem sei explicar o tamanho da dor que é te ter tão longe. É triste sentir que alguém que deveria dar amor, suporte e carinho não quer nem saber de você. A sua ausência me faz falta todos os dias”

Após a publicação, fãs, amigos e a própria irmã Cléo Pires, consolaram o cantor. Logo após a postagem, ele se manifestou compartilhando um vídeo e explicando que ele escreveu um texto sobre sentimentos e coisas que vem de dentro do seu coração, e que que chegou a fazer uma música com o conteúdo, porém, ele não gostou, achou que estava pesada, e mesmo que estivesse manifestando o seu sentimento, que ele é amor, então preferiu não dar continuidade .

Não é de hoje que o relacionamento pai e filho anda balançado, Fiuk sempre deixa no ar a falta de atenção e carinho do pai. Recentemente Fábio completou 70 anos e fez uma festa, e a ausência de Fiuk foi notada pelos fãs.

