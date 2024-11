Gusttavo Lima faz visita ao homem que lhe deu comida no início da carreira Júnior é dono de um restaurante em Goiânia e adorou a surpresa Mabell Reipert|Do R7 18/11/2024 - 11h41 (Atualizado em 18/11/2024 - 12h12 ) twitter

Gusttavo Lima Credito Augusto Albuquerque

Todos nós temos que ser gratos às pessoas que nos ajudam no início de qualquer trajetória, e Gusttavo Lima fez questão de visitar há alguns dias o amigo Junior, o homem que lhe alimentou no início de sua carreira.

O restaurante fica na zona leste de Goiânia e a gastronomia é brasileira. Ao chegar no local, Gusttavo foi muito bem recebido pelo proprietário e, claro, os clientes que estavam no local também adoraram. Foi uma oportunidade para tirar uma fotinho ao lado do ‘’Embaixador’'

Vejam como foi este momento.

