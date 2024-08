Fora do ar, Silvio Santos já estava nos fazendo falta Ele estava internado em São Paulo tratando um quadro de H1N1 Mabell Reipert|Do R7 17/08/2024 - 13h33 (Atualizado em 17/08/2024 - 14h20 ) ‌



Silvio Santos morre na manhã deste sábado. Sepultamente será fechado apenas para familiares. Divulgação/ Redes Sociais

Perdemos hoje pela manhã um dos maiores apresentadores do história televisiva brasileira, Senor Abravanel, mais conhecido como Silvio Santos. Ele vinha tratando um quadro de H1N1, e depois uma pneumonia, mas infelizmente não resistiu.

A notícia foi dada na manhã de hoje pela assessoria de imprensa do SBT e logo todos os portais noticiaram esta grande perda.

Em nota, o Hospital Albert Eisntein fez o seguinte comunicado:

‘‘O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos, no dia de hoje, 17 de agosto de 2024, às 4h50min, em decorrência de broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1)

Silvio Santos foi um ícone da comunicação. Antes trabalhou como camelô, vendendo capinha para título de eleitor, mas depois, ao conquistar o seu espaço na televisão, foi responsável pela animação dos nossos domingos, com seus programas de auditório. Foram 60 anos no ar, passando por diversas emissoras, até criar o seu canal SBT - Sistema Brasileiro de Televisão.

Iniciou a sua trajetória na comunicação em 1963 na TV Paulista, logo passou para a TV Globo em 1965 e em 1975 ele criou o próprio canal, o canal 11 no Rio de Janeiro, conseguindo no ano seguinte a concessão em São Paulo, inaugurando a TVS, que hoje leva o nome de SBT.

Suas atrações de maiores sucesso foram ‘’Topa Tudo Por DInheiro’', ‘’Qual é a Música’', ‘’Roda a Roda’' e muito mais. O famoso bordão, ‘’Quem quer dinheiro’' também ficará marcado na cabeça de muitos.

Já fazia um tempo que o apresentador tinha deixado os programas, desde a época da pandemia, com medo de pegar covid, aparecendo esporadicamente. A própria família achou melhor preservar a vida do apresentador e aos poucos a sua filha Patrícia Abravanel foi ficando no seu lugar. Hoje ela apresenta o programa do pai.

Sillvio foi casado primeiramente com Maria Aparecida Vieria Abravanel, e depois com Silvia Abravanel. Teve seis filhas: Patrícia Abravanel, Rebeca Abravanel, Silvia Abravanel, Daniela Beyruti, CIntia Abravanel e Renata Abravanel.

Quanto a despedida de Silvio, ele pediu que não houvesse velório, pois gostava de ser celebrado em vida. Sua cerimônia será fechada em um lugar não divulgado.

“À medida que nosso pai ia ficando mais velho, ele ia expressando um desejo dele que levássemos ele direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica, ele pediu para que não explorássemos a sua passagem, ele gostava de ser celebrado em vida”, afirmou a família em nota.

Dono de um carisma inigualável, SIlvio já estava nos fazendo falta por não estar no ar. Agora, longe de nós, será ainda maior. Fez a sua trajetória e só vai nos deixar saudades. Descanse em paz!