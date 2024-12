Mulher é presa após ameaçar o jogador Luiz Henrique, do Botafogo Ela tentou levar R$ 20 mil reais, caso contrário postaria fotos e vídeos íntimos dele Mabell Reipert|Do R7 03/12/2024 - 12h12 (Atualizado em 03/12/2024 - 12h12 ) twitter

Jogador foi ameaçado por golpista Imagens/ Redes Sociais

Uma mulher chamada Raíssa Cândida da Rocha, foi presa em flagrante por tentar extorquir dinheiro do atacante do Botafogo e da seleção, Luiz Henrique, um dos herois da conquista da Libertadores no último sábado (30). O golpe aconteceu antes da Libertadores, no dia 28, quando Luis estava na concentração, já em Buenos Aires.

Nas mensagens mandadas pelo whatsapp, ela pede R$ 20 mil e ameaçou divulgar vídeos, fotos e mensagens íntimas do atleta, caso ele não efetuasse o pagamento.

A ‘’Maria Chuteira’' foi indiciada pelo crime de extorsão e acabou confessando. Ao ser presa em flagrante, ela teve a prisão convertida em preventiva pela justiça, na audiência de custódio.

O crime teve início em julho, às vésperas de uma partida contra o São Paulo, no Campeonato Brasileiro, quando um homem também chegou a fazer as mesmas ameaças a ele, pedindo R$ 40 mil.

Raíssa é prima de Ana Carolina Andrade, ex-mulher do jogador. Agora pergunta que não quer calar, será que Raíssa teve alguma coisa com ele ou ela recebeu as fotos e vídeos de alguém.





