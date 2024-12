Nego Di demite advogada que colocou a sua liberdade em risco Com liberdade provisória, ele não poderia se expor nas redes sociais Mabell Reipert|Do R7 02/12/2024 - 08h53 (Atualizado em 02/12/2024 - 09h34 ) twitter

Advogada do humorista coloca o próprio cliente em risco Divulgação/ Redes Sociais

Após ficar 130 dias presos, acusado de estelionato e lavagem de dinheiro, Nego Di conseguiu a liberdade provisória na semana passada, porém algumas regras são exigidas para isso. Uma delas é não frequentar ou usar as redes sociais.

Porém, assim que deixou a prisão, ele, juntamente com sua esposa, amigos e as advogadas Tatiana Vizzotto Borsa e Camila Kersch Rodrigues, fizeram um encontro em sua casa, para comemorar a sua ‘’liberdade’‘.

Um vídeo mostrando a resenha e uma foto com a seguinte legenda, “Como esperamos postar este retrato”, postada pela sua advogada Tatiana, pode mudar todo o rumo do processo, já que seu cliente estaria descumprindo umas das exigências do Ministério Público.

O humorista disse que não sabia que ela havia publicado as imagens e, mediante a situação, preferiu demiti-la. Certamente ele deve estar com medo de ter que voltar à prisão, pois até suas redes sociais estão indisponíveis, no momento. Espero que ele tenha mais sorte que Deolane Bezerra.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.