Preta Gil revela que câncer voltou em quatro lugares diferentes Cantora contou ao público como está a retomada do seu tratamento oncológico Mabell Reipert|Do R7 26/08/2024 - 10h23 (Atualizado em 26/08/2024 - 10h39 ) ‌



Preta retoma tratamento ancológico Divulgação/ Redes Sociais

A cantora Preta Gil postou em suas redes sociais um vídeo falando sobre a retomada do seu tratamento oncológico.

Ela afirmou que o câncer voltou em quatro lugares diferentes e revelou que tem dois linfonodos, uma metástase e um nódulo.

A cantora foi diagnosticada com câncer no início do ano passado, mas em dezembro comemorou o fim do tratamento, após a reconstrução do seu trato intestinal. Porém, ao fazer o acompanhamento médico, descobriu que infelizmente o câncer voltou. Ela está bem confiante e já deu início ao novo tratamento.

Vejam o que ela falou sobre tudo isso.

