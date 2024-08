Rita Cadillac é acusada de ter saído com ex-marido de Gretchen As ex-chacretes pararam de se falar por este motivo Mabell Reipert|Do R7 28/08/2024 - 12h10 (Atualizado em 28/08/2024 - 12h10 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Rita Cadillac foi acusada de trair a confiança de Gretchen Divulgação/ Redes Sociais





Rita Cadillac fez uma revelação durante o podcast ‘‘Papo Descontraído’', que causou muita repercussão. A dançarina disse que ela e Gretchen, ambas ex-chacrete, não se falam, por não serem amigas próximas e após uma calúnia feita a seu respeito.

Para Rita, amigo é aquele que pergunta como você está, fala bom dia, boa noite, questiona se está precisando de algo, mas isso nunca aconteceu entre as duas, era uma amizade apenas profissional, e Rita diz ter muito respeito por Gretchen.

Porém, uma fofoca feita, citando o nome de Rita, fez com que Gretchen parasse de falar com a dançarina, e isso se estendeu até hoje.

‌



Gretchen se sentiu traída pela companheira Divulgação/ Redes Sociais

Gretchen era casada com Crystian, da dupla com Ralf, e chegou ao seu ouvido que uma chacrete havia saído com seu marido, e citaram o nome de Rita.

Indignada com a calúnia, Rita desmentiu, mas gerou um climão entre as duas. Só que ela não negou ter ficado com Crystian, o relacionamento aconteceu depois da separação do casal. Será que realmente foi depois da separação? E Gretchen, tem seus motivos para não falar com a ex companheira de palco?