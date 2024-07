Silvio Santos segue internado em São Paulo com H1N1 Assessoria do apresentador chegou a negar a informação Mabell Reipert|Do R7 18/07/2024 - 09h03 (Atualizado em 18/07/2024 - 09h07 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Apresentador segue internado em São Paulo, com H1N1 Divulgação/ Redes Sociais

Um dos maiores apresentadores do Brasil, Silvio Santos, 93 anos, está internado em São Paulo desde terça-feira no Hospital Albert Einstein, após ser diagnosticado com H1N1.

Procurados pela imprensa, a Assessoria do SBT chegou a negar, porém as informações de que ele estaria realizando uma bateria de exames chegaram. A H1N1 e um vírus influenza, que pode causar sintomas semelhantes aos da gripe.

Silvio Santos em seu programa no SBT Divulgação/Lourival Ribeiro/SBT

Ainda segundo a informação, pessoas próximas da família Abravanel, também confirmaram a internação. A equipe médica ficou preocupada com a situação de Silvio, já que ele apresenta uma idade bem avançada, e com isso os cuidados tem que ser redobrados.

Desejamos que ele melhore o quanto antes e retorne para casa.