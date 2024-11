Tiago Ramos se declara à Nadine na internet, ‘’minha outra metade’' O modelo teve uma nova recaída pela mãe de Neymar Mabell Reipert|Do R7 25/11/2024 - 12h33 (Atualizado em 25/11/2024 - 12h33 ) twitter

Tiago Santos se declara à Nadine na internet Divulgação/ Redes Sociais

Tiago Ramos teve uma recaída pela ex-namorada, Nadine Gonçalves, mãe de Neymar.

O modelo, que está jogando futebol em um time de base na Alemanha , usou as redes sociais no fim de semana para se declarar para a “Neymãe” e pedir uma nova chance. Na mensagem ele disse que ainda a ama e que ela é a outra metade dele.

Tiago, de 27 anos Nadine, de 57 anos, assumiram o romance em abril de 2020, quando publicaram uma foto juntos. Entre idas e vindas, o relacionamento terminou de uma vez no inicio de 2021. Foram muitas brigas e baixarias, e a imprensa caia encima, repercutindo de forma negativa para a família Silva.

No ano passado, Tiago afirmou em entrevista que o namoro com Nadine incomodava a família dela e ainda contou que ficava chateada por ser tachado de “padrasto do neymar”.

‌



Passado umas horas, ele se arrependeu e fez uma postagem em seus stories com a seguinte mensagem, leiam:

tiago01 Divulgação/ Redes Sociais

Será que Neymãe vai ter uma recaída também? Esperamos cenas e imagens dos próximos capítulos.

