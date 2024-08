Vampeta contrata garotas agenciadas para resenha As festinhas acontecem toda terça-feira com a companhia de amigos Mabell Reipert|Do R7 15/08/2024 - 09h27 (Atualizado em 15/08/2024 - 10h42 ) ‌



Ex-jogador curte resenha toda terça-feira Divulgação/ Redes Sociais

Mesmo com um processo judicial e bens penhorados, relacionados à uma dívida de mensalidades da escola das filhas do ano de 2013, valores estes que ultrapassam 300 mil, o ex-jogador continua curtindo sem preocupação.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, Vampeta é figura vip em noitadas que acontecem toda terça-feira e conta com a presença de meninas agenciadas por uma ‘’cafetina dos famosos’', e muitos amigos.

A tal ‘’cafetina’' tem muitos clientes, entre eles pagodeiros e jogadores de futebol, como Ronaldinho Gaúcho.

Ainda segundo a colunista, o gosto de contratar as mocinhas não vem de agora, ele comemorou seus cinquentão em grande estilo, com festa regada a muita comida, bebida e ‘‘garotas de família’'. A festa aconteceu em março deste ano, em Salinas, interior da Bahia, com o título ‘’50 do Velho Vamp’'.

Ele bancou tudo para que as moças estivessem presente, desde passagens aéreas, hospedagem e muito mais. Será que ele está preocupado em pagar a escola das filhas?