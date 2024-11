‘’Veveta’' é convidada para amadrinhar a filha de Iza A pequena Nala nasceu de parto cesária no último domingo Mabell Reipert|Do R7 14/10/2024 - 21h36 (Atualizado em 14/10/2024 - 21h36 ) twitter

Nasceu ontem no Rio de Janeiro a filha da cantora Iza e do jogador de futebol Yuri Lima. A bebê chegou ao mundo às 7h42 da manhã, de parto cesária, e ocorreu tudo bem. Iza escolheu uma das maternidades mais concetuadas no Rio de Janeiro para a chegada de sua primeira filha. O hospital oferece diversas técnicas de relaxamento para gestantes, como banheiras de hidromassagem, aromaterapia e cromoterapia, proporcionando um ambiente tranquilo durante o trabalho de parto.

A pequena recebeu o nome Nala, em homenagem ao filme Rei Leão. Após o nascimento, os pais compartilharam uma foto da filha com roupinha vermelha e mãozinha para cima. Iza escolheu nada mais, nada menos que a cantora Ivete Sangalo para ser madrinha de sua filha.

Durante o Rock in Rio, a baiana surpreendeu com uma jaqueta azul, cravejada de cristas e com o nome de Nala, nas costas. Juntas, cantaram a música “Talismã”. “Porque tia que se preza homenageia no palco pra ela nunca mais esquecer”, disse Ivete. Vejam este momento

Vale lembrar que Iza passou por momentos difíceis durante a sua gestação, após descobrir uma traição de Yuri. Ele estaria trocando conversas e fotos sensuais com uma ex-namorado. O brasil se revoltou com a situação, dando a maior força para a cantora, porém, dias depois ela voltou a se relacionar com o rapaz, alegando que a filha precisasse estar próximo do pai.

Iza e Yuri reatam, após traição do jogador. Divulgação/ Redes Sociais





Muitos amigos, fãs e celebridades próximas da cantora ficaram chateadas de terem defendido Iza pela situação, e ela responder com tal atitude. Mas o que importa de tudo isso é que Nala chegou com saúde e certamente irá encantar o coração dos seus pais.

Seja bem vinda!

