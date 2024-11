A ex-panicat Ana Paula Minerato causa indignação na internet, após falas racistas

No último domingo, dia 24, vazou um áudio da ex-panicat Ana Paula Minerato, que chamou a atenção dos internautas e logo se tornou um dos assuntos mais comentados. Ana ofendeu com falas racistas a cantora Ananda, após descobrir que o cantor KT Gomez, seu atual namorado, estivesse tendo um possível envolvimento com a cantora. Minerato discutiu com ele e se dirigiu à moça com palavras racistas, que duraram cerca de um minuto, parecendo ser uma gravação telefônica. Até o momento a ex-panicat não se manifestou sobre as declarações. As informações foram divulgadas na página Te.assusta, após Felipeh Campos dar a nota. Vejam.