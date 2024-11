Ananda se manifesta após entrar com processo contra Ana Paula Minerato

A cantora Ananda está bem chateada com tudo o que aconteceu, após ser atacada por Ana Paula Minerato, com palavras racistas . Ana a ofendeu, enquanto teve uma discussão com seu ex-namorado Kt Gomez, por ciúmes. Ela esteve na delegacia para denunciar a apresentadora e gravou um vídeo falando. Já Ana Paula se desculpou pelo ocorrido e trancou o seu instagram para receber mensagens, uma vez que estava sendo super criticada.