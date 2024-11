Após Virginia Fonseca ostentar bolsa de grife, Rico Melquíades zomba da cara dela

Virginia Fonseca compartilhou em suas redes sociais, nesta quarta-feira, sua nova aquisição de luxo, uma bolsa da grife Hermés, avaliada em mais de 200 mil reais.. A influenciadora contou que havia comprado a bolsa há algum tempo, mas que o item de luxo demorou a chegar e ela já estava ficando ansiosa com a espera do mimo. Porém a compra de Virginia repercutiu entre o mundo dos famosos que fizeram comentários venenosos com ela. Entre eles Rico Melquíades, vejam…