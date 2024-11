Daniel comemora os 15 anos da filha Lara em grande estilo

A filha primogênita de Daniel comemorou seus 15 anos ao lado de amigos e familiares com uma grande festa no interior de São Paulo. O sertanejo e a esposa Aline de Pádua realizaram o sonho da filha com um evento marcante, que teve muita emoção na hora da valsa. Pai e filha dançaram juntos. O aniversário de Lara será no dia 27, mas eles decidiram antecipar as comemorações. Todos os convidados foram orientados a se vestir de branco, e a aniversariante usou dois vestidos diferentes. Além de Lara, Daniel e Aline têm mais dois filhos: Luiza, de 12 anos, e Olívia, de 2. Eles estão casados há 14 anos e juntos há 23. Felicidades a ela! Vejam o momento da valsa.