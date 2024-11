Gracyanne Barbosa come iscas de carne congelada por falta de tempo

Gracyanne Barbosa está viajando à trabalho. No momento nos Estados Unidos, ela surpreendeu seus seguidores durante um vídeo ao vivo no Instagram. A musa fitness apareceu se maquiando e, de repente, ela colocou na boca um pedaço de carne congelada. Antes que começasse o mimimi, como ela mesmo disse, ela explicou o seguinte: “deixa eu mostrar a realidade da gata para vocês: estou maquiando e fazendo a primeira refeição. É isca de filé mignon congelada. Não parece, mas é”, contou ela com bom humor. Como não tinha um restaurante ou microondas para esquentar a comida, ela simplesmente deu uma pequena descongelada na água quente da torneira do hotel e mandou pra dentro a carninha. Você seria capaz de comer também? Vejam o vídeo!