Influenciadora leva golpe ao divulgar e vender ingressos do show de Jorge & Mateus

A dupla Jorge & Mateus se apresentou no último sábado, no Rio de Janeiro, com a turnê intitulada ''único'' e contou com a presença de cantores como Ferrugem e Simone Mendes no palco. Porém, um golpe foi dado antes do show acontecer, numa influenciadora e cerca de 400 pessoas que compraram o ingresso. A influenciadora, chamada Vivi Serrano foi convidada por um homem chamado Lucas, que se dizia fazer parte da produção da dupla, e pediu para que ela divulgasse o show e vendesse os ingressos. Foram cerca de 15 mil reais passados para a conta do golpista, que por final não entregou ingresso algum para os fãs. Eles estão revoltados e a influenciadora sendo ameaçada. Vejam a matéria completa.