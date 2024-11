Nego Di pode ter liberdade revogada após aparecer nas redes sociais

O Ministério Público vai analisar um post na web que pode levar Nego Di de volta para a prisão. A justiça concedeu liberdade provisória para o influenciador, na última quarta-feira e uma das determinações era que ele ficasse afastado da internet. Como ele não cumpriu a determinação e apareceu em um vídeo feito pela sua esposa, Gabriela Souza, postado no perfil de suas advogadas comemorando a sua liberdade durante uma festa em sua residência, a situação dele pode ser revertida. Na publicação, as duas apareceram brindando e ao fundo, Nego Di aparece sorrindo e cantando. A justiça vai determinar se o comportamento dele foi uma violação à medida cautelar, e vale lembrar que ele ficou preso por 130 dias, sendo réu por estelionato e lavagem de dinheiro. O mesmo aconteceu com Deolane Bezzera, que após ter liberdade provisória, voltou para a acadeia.