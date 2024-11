Thiaguinho faz visita surpresa para Preta Gil no hospital

Preta Gil estava internada num hospital do Rio de Janeiro após ser diagnosticada com cálculos renais. Assim que passou pelos procedimentos, a cantora recebeu alta, porém, em menos de 24 horas, ela sentiu fortes dores no rim direito e precisou voltar para o hospital.



Num vídeo, um pouco abatida, a cantora disse o seguinte: "Olá, meus amores. Ontem postei que estava em casa, me precipitei. Cheguei em casa e comecei a sentir uma dor no rim direito e voltei ao hospital. Tivemos que entrar com outros medicamentos, continuo tomando antibióticos e os médicos preferiram que eu ficasse aqui mais alguns dias para não correr risco de sentir dor em casa''.



De volta ao hospital, a cantora recebeu uma visita surpresa do cantor Thiaguinho, que a deixou super animada. Vejam o momento.