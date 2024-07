Virgínia presenteia Leonardo com lancha personalizada O cantor sertanejo fará aniversário no próximo dia 25 de julho Mabell Reipert|Do R7 23/07/2024 - 08h03 (Atualizado em 23/07/2024 - 08h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Virgínia e Zé Felipe presenteiam Leonardo com lancha personalizada Divulgação/ Redes Sociais

Leonardo foi presenteado pela nora Virgínia com uma linda lancha toda personalizada com a marca Talismã e com o nome dos três netos, José Leonardo que está para nascer, Maria Flor e Maria Alice. O vovô ficou completamente encantado e grato com o presente.

O relacionamento de Virgínia e Leonardo sempre foi de muito afeto, e não é à toa a troca de carinho. Mas após a influenciadora postar o vídeo, muitos internautas começaram a questionar porque que só tinha o nome dos filhos de Virgínia, e não dos demais netos.

É óbvio que se foi Virgínia que presenteou o sogro com a lancha, ela ia citar apenas o nome dos filhos dela. O que vocês acham? Assistam ao vídeo.