Yasmin Brunet choca a web com sua nova aparência A influenciadora usou seus stories para se defender das críticas Mabell Reipert|Do R7 31/10/2024 - 09h32 (Atualizado em 31/10/2024 - 09h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com aparência mais magra, Yasmin Brunet choca a web Divulgação/ Redes Sociais

Yasmin Brunet chamou a atenção ontem nas redes sociais, depois que postou fotos de rosto e com uma aparência bem diferente. Logo as críticas começaram a aparecer e isso deixou a ‘‘sereia’' bem irritadinha.

Os comentários eram os mais diferentes. “Meu Deus, o que aconteceu com seu rosto?”. Em resposta ela disse: “não sei, me diz você“. ”Nossa, ela deve ter emagrecido". Ela respondeu que quando o corpo emagrece, é óbvio que o rosto também. Enfim, os comentários tiraram a loira do sério.

Após se defender, Yamin se manifestou criticando estes internautas que sentem a necessidade de opinar sobre a aparência alheia, ressaltando a falta de empatia e respeito ao próximo.

Após críticas, Yasmin se defende Divulgação/ Redes Sociais

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.