Gene Hackman e sua mulher não morreram por envenenamento e mistério continua Ator, que tinha 95 anos, estava aposentado do cinema e tinha uma vida tranquila ao lado de sua esposa Odair Braz Jr|Odair Braz Jr.Opens in new window 01/03/2025 - 08h36 (Atualizado em 01/03/2025 - 08h36 )

Gene Hackman morava numa mansão no Novo México Andy Clark/Reuters - 19.01.2003

A morte de Gene Hackman, um dos maiores atores de sua geração e de Hollywood, pegou muita gente de surpresa. É certo que ele tinha 95 anos, mas tinha uma boa saúde ainda e, de vez em quando, era fotografado andando pelas ruas de sua cidade.

Sua morte repentina, ao lado de sua mulher, foi um choque e continua assombrando muita gente porque ainda não há uma explicação plausível para o que aconteceu.

Inicialmente, a polícia trabalhou com a hipótese de envenenamento por monóxido de carbono, que é capaz de matar sem que as vítimas percebam. Mas esta possibilidade foi descartada nesta sexta-feira (28) pelo xerife do condado de Santa Fe (Novo México) Adam Mendoza. Ele disse à imprensa americana que a hipótese de envenenamento por gás foi descartada após testes nos corpos de Hackman e de sua mulher Betsy Arakawa. Os resultados foram negativos para monóxido de carbono.

Além disso, Mendoza confirmou que o casal não morreu na quinta-feira (27) de fevereiro, quando os corpos foram encontrados dentro da casa. O xerife conta que Gene tinha um marcapasso cardíaco e sua última atividade aconteceu no dia 17 de fevereiro. Assim, “há uma boa suposição”, segundo Mendoza, de que a morte do ator tenha sido nesta data, ou seja, dez dias antes do que se imaginava.

Até o momento, a polícia não sabe do que morreram Gene e sua mulher. Não se sabe nem mesmo se os dois foram a óbito no mesmo dia. A casa não tem sinais de arrombamento e não há indícios de violência nos corpos. Assim, as investigações continuam e as autoridades procuram quem teria conversado pela última vez com o casal.

O mistério continua.

