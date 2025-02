Gene Hackman, o Lex Luthor de ‘Superman’, é encontrado morto ao lado da esposa Ator tem longa carreira no cinema e já atuou em grandes clássicos; Ganhou dois prêmios Oscar por seu trabalho Odair Braz Jr|Odair Braz Jr.Opens in new window 27/02/2025 - 07h05 (Atualizado em 27/02/2025 - 08h04 ) twitter

Gene Hackman foi um dos mais importantes atores americanos REUTERS/Stringer

Ele foi, sem dúvida, um dos maiores nomes de Hollywood durante muitos anos e, infelizmente, foi encontrado morto em sua casa, no Novo México (EUA), ao lado de sua mulher, Betsy Arakawa. Junto deles estava também o cachorro da família. Gene tinha 95 anos, e Betsy, 63. A causa da morte ainda não está clara, mas as agências internacionais contam que a polícia descarta crime por ora.

Gene se aposentou da atuação em 2004, quando atuou em Uma Eleição Muito Atrapalhada, que acabou se tornando seu último filme.

Mas a carreira do ator é gigantesca e, entre TV e cinema, ele esteve em mais de cem produções. Ganhou dois Oscars: um por Operação França (1971), e outro por Os Imperdoáveis (1992).

‌



Memória afetiva

Gene atuou em muitos filmes famosos e importantes como os dois citados acima, mas também há outros como O Destino do Poseidon (1972), O Jovem Frankenstein (1974), Mississippi em chamas (1989) etc.

Além de todas estas produções incríveis, Gene é especialmente querido pelos fãs de quadrinhos, mais especificamente por gosta do Superman. É que ele foi o vilão Lex Luthor nos quatro primeiros longas do herói nas telas.

‌



Estreou no personagem em 1978 em Superman — O Filme e, com toda a sua genialidade, deu aos fãs um Luthor divertido, irônico e absolutamente carismático. Foi, sem dúvida, o grande destaque do filme ao lado de Christopher Reeve, que viveu o herói.

Foi tão marcante que em Superman: O Retorno, de 2006, a atuação de Kevin Spacey, como Lex Luthor, lembra muito o que Hackman havia feito no passado.

‌



Enfim, o cinema perdeu hoje um de seus maiores atores. Dá para dizer que perdemos uma lenda.

Que descanse em paz ao lado de sua esposa.

