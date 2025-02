Pergunta sincera: Lady Gaga tem músicas para segurar um megashow no Rio de Janeiro? Cantora americana virá ao Brasil para uma apresentação especial e promete juntar muita gente na praia Odair Braz Jr|Odair Braz Jr.Opens in new window 21/02/2025 - 13h33 (Atualizado em 21/02/2025 - 14h03 ) twitter

Lady Gaga é uma das maiores performers da atualidade Reprodução/Youtube @ladygaga

Uma coisa é a Madonna, outra coisa é Lady Gaga. A cantora dona de hits como Poker Face e Born This Way vai fazer um megashow gratuito, no Rio de Janeiro, no dia 3 de maio. A ideia, claro, é repetir o barulho feito pela rainha do pop em 2024. Mas, de novo: Madonna é uma coisa e Gaga, é outra.

Você sabe que Madonna tem toneladas de hits, canções que atravessam gerações e seguiu lançando sucessos em, pelo menos, quatro décadas diferentes.

E aí, a gente olha para Lady Gaga. Ela tem hits? Sim, uns quatro ou cinco. Alguma coisa mais recente? Vale música para filme? Então, Shallow está aí. Que mais? Algum hino eterno lançado nos últimos, oito, nove anos? Bem...

Veja, não há discussão de que Gaga é uma grande artista. É boa cantora e compositora e também uma atriz interessante. É uma artista de verdade. Mas quando a gente pensa na moça ao vivo, num grande concerto, nada muito especial vem à mente. Ainda mais se você fizer a comparação direta com Madonna, que entregou um grande show no Rio ano passado.

‌



Você já se deu o trabalho de ver como é o show da cantora mais recentemente? É um bando de covers — sem dúvida, muito legais — mas ainda assim, covers. Os poucos hits de Gaga aparecem perdidos lá pelo meio. E é uma coisa meio cabaret, um lance bem Las Vegas mesmo. Certamente há quem goste, mas está longe de ser um show como o que ela fez, também no Rio, em 2012. Nesta oportunidade a apresentação era composta exclusivamente por músicas próprias. Obviamente que entravam canções que nem hit eram, afinal ela tinha poucos. E ainda tem poucos, na verdade. Nem Shallow ela canta com frequência nos shows mais recentes.

Pode ser que Gaga — que vem se dedicando muito mais ao cinema do que à música — mude o repertório e faça um show especial no Rio, afinal é uma ocasião diferente. Mas pode ser que não também. E aí, os fãs — os little monsters — querem ver sua ídola fazendo 70% de covers? Meio chato, né? O povo gosta de cantar junto. Ou será que preferem vê-la cantando seu próprio repertório, que não tem assim um monte de hits e algumas canções meio chatas? Fica a pergunta no ar.

De qualquer forma, Gaga que se prepare direitinho, porque a comparação é com Madonna. Não é uma coisa lá muito fácil, você há de concordar.

