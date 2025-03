Piada tosca de Conan O’Brien com ‘Ainda Estou Aqui’ pega mal e enfurece brasileiros Longa com Fernanda Torres ganhou Oscar de Melhor Filme Internacional, o primeiro para o país Odair Braz Jr|Odair Braz Jr.Opens in new window 03/03/2025 - 08h22 (Atualizado em 03/03/2025 - 08h37 ) twitter

Conan e Fernanda Torres no momento da piada infeliz Montagem/Redes sociais

A cerimônia do Oscar 2025, neste domingo (2), foi de glórias para o cinema brasileiro com Ainda Estou Aqui conquistado o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Mas a coisa não começou muito bem, porque logo na abertura da transmissão o apresentador Conan O’Brien fez uma piada tosca com o filme brasileiro.

O’Brien, que é um famoso apresentador de talk show nos Estados Unidos, abriu os trabalhos da noite com suas brincadeiras — muitas delas envolvendo os filmes e atores concorrentes. E chegou a vez da piada com Ainda Estou Aqui. Com a câmera mostrando Fernanda Torres, o apresentador solta essa: “[O filme] conta a história de uma mulher que fica com os filhos depois que o marido some. Minha esposa adorou, disse que queria que acontecesse com ela”.

O comentário é errado porque brinca com um caso sério, real, que é o assassinato de uma pessoa, o ex-deputado federal Rubens Paiva, que foi sequestrado e morto durante a ditadura militar no Brasil.

Quer dizer, uma piada totalmente sem noção e que mostra a completa ignorância de O’Brien sobre o assunto. Pelo jeito, ele não sabe que houve uma ditadura por aqui e, provavelmente, nem viu o filme. Se tivesse assistido à produção saberia que uma brincadeira desse tipo não caberia.

‌



“Ah, mas foi só uma piada”, posso ouvir muita gente falando. É aquela coisa, né? É legal zoar com o sofrimento alheio? Particularmente, acho bem ruim. É o tipo de piada que os “Danilos Gentilis” da vida fariam tranquilamente.

Nas redes sociais houve muita reclamação de um monte de brasileiros. É só dar uma busca para ver que muita gente não curtiu o que O’Brien disse.

Mais sorte da próxima vez, Conan. Se houver.

