Agentes da CIA conversam com chatbots de IA para tentar entender líderes mundiais Iniciativa faz parte de uma tentativa de modernizar a principal agência de espionagem dos Estados Unidos Tela Azul|Filipe Siqueira 24/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/01/2025 - 02h00 )

Kim Jong-un e Vladimir Putin são possíveis líderes emulados com a IA da agência de espionagem Kremlin.ru (Sob Licença Creative Commons - CC BY 3.0 NO)

O trabalho de um agente secreto não é algo simples. Além de trocar de identidades, se infiltrar em países adversários (e aliados), esses funcionários do submundo também conversam com chatbots de inteligência artificial para tentar compreender a mente de líderes mundiais e talvez prever os próximos movimentos importantes deles. Pense em sujeitos como Vladimir Putin e Kim Jong-un e você está começando a entender a “personalidade” desses programas de IA.

Segundo o New York Times, é exatamente isso que a CIA (Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos) está fazendo. De acordo com o jornal, equipes de analistas da agência de inteligência alimentaram chatbots com dados disponíveis publicamente e informações coletadas por espiões para torná-las mais “reais”. A ideia é ter um chatbot que consiga “pensar” de forma similar aos principais líderes mundiais.

O projeto foi iniciado há dois anos, e hoje deve ser comum que analistas da CIA conversem um pouco com presidentes e primeiros-ministros estrangeiros.

Os chatbots fazem parte de um esforço da agência de se modernizar e depender menos de tecnologia avançada de empresas privadas.

“Estamos fazendo progressos decentes. Mas eu seria o primeiro a argumentar que precisamos ir mais rápido e mais longe”, afirmou William J. Burns, que foi diretor da CIA no governo Biden e foi recentemente substituído.

Para isso, contratou seu primeiro diretor de tecnologia em abril de 2022: Nand Mulchandani, que trabalhou por décadas no Vale do Silício e na modernização do Departamento de Defesa.