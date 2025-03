Governo dos EUA ainda quer obrigar o Google a vender o Chrome e mudar o Android Gigante de buscas não conseguiu reverter decisão anterior do Departamento de Justiça, que apontou negócios da empresa como um monopólio ilegal Tela Azul|Filipe SiqueiraOpens in new window 12/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

google sede empresa Greg Bulla/Unsplash (Licença Gratuita)

Em novembro, o Departamento de Justiça recomendou o Google a vender o Chrome, após uma decisão judicial de agosto de 2024 considerar os negócios de busca da empresa um monopólio ilegal.

Agora, o que era uma recomendação se tornou uma proposta formal, protocolada pelo governo na sexta-feira (7). Segundo o documento, a empresa deve “imediata e completamente alienar o Chrome, juntamente com quaisquer ativos ou serviços necessários para concluir com sucesso a alienação, para um comprador aprovado pelos Autores a seu exclusivo critério, sujeito aos termos que o Tribunal e os Autores aprovarem”.

Além disso, a medida também exige que o Google pare de pagar empresas como a Apple e Moziila para tornar seu buscador padrão em diversos produtos. A Big Tech também deve compartilhar com autoridades parcerias ou colaborações feitas no setor de buscas ou anúncios, o que mostra que o escrutínio sobre a empresa está cada vez maior.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“Por meio de seu tamanho e poder irrestrito, o Google roubou consumidores e empresas de uma promessa fundamental devida ao público — seu direito de escolher entre serviços concorrentes”, afirmou o Departamento de Justiça, como apontou a Wired.

‌



Abrandamento

A recomendação inicial era muito mais pesada do que a atual. A proposta do então procurador-geral Merrick Garland era exigir que a empresa vendesse, além do Chrome, a loja Play Store e o Android — além de sanções ao setor de buscas, IA e publicidade online.

No novo documento, a Play Store será a mais afetada: o Google terá que permitir lojas de terceiros no sistema, e tais lojas devem poder ofertar todos os apps sem pagar para a empresa.

‌



Em sua defesa, o Google alega que as propostas do Departamento de Justiça “continuam indo muito além da decisão do tribunal e prejudicariam os consumidores, a economia e a segurança nacional dos Estados Unidos”.

O juiz federal da Corte Distrital de Columbia, Amit P. Mehta, responsável pelo caso, analisará as propostas até final de abril antes de tomar uma decisão final sobre o futuro da empresa.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5