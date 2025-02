Homem quer comprar lixão onde perdeu HD com R$ 4,4 bilhões em bitcoin Em 2013, o britânico James Howells descobriu que a namorada jogara fora o dispositivo contendo a fortuna virtual e saga para recuperá-lo já leva mais de uma década Tela Azul|Filipe SiqueiraOpens in new window 17/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/02/2025 - 02h00 ) twitter

James Howells quer comprar lixão onde acha que está HD com furtuna em bitcoin Reprodução/Instagram/@howelzy_

A história do engenheiro da computação britânico James Howells é tragicômica e há muito tempo deixa muita gente fascinada. Há pouco mais de 10 anos, ele perdeu um HD com uma carteira de 8 mil bitcoins e, desde então, procura essa fortuna sem parar em depósitos de lixo e aterros sanitários.

Howells comprou os bitcoins por praticamente nada, em 2009. Naquele ano, a cotação mais alta de 1 bitcoin foi de US$ 0,39. Em 2013, ele resolveu vender alguns dos bitcoins, que começavam a subir de valor.

Mas, ao procurar na gaveta onde o HD fora deixado por anos, ele descobriu que sua ex-namorada o jogara fora por engano. Começava aí a saga de um homem em busca de sua fortuna virtual perdida. Se levarmos em conta a cotação atual, o valor contido no HD é de US$ 774 milhões (cerca de R$ 4,4 bilhões).

Essa valorização insana deixou Howells um pouco abalado. Tanto, que há 10 anos ele já fez de tudo para tentar recuperar o dinheiro: escavou um aterro sanitário no País de Gales, onde mora, processou a administração sanitária local e ofereceu recompensas para quem achasse o dispositivo. Tudo sem sucesso.

‌



O desespero de Howells cresceu recentemente na última semana, quando descobriu que o aterro sanitário de Newport, onde o HD supostamente está, vai fechar até meados do ano que vem, para dar lugar a uma instalação de energia solar.

“O aterro sanitário está em uso desde o início dos anos 2000 e está chegando ao fim de sua vida útil. Portanto, o conselho está trabalhando em um fechamento planejado e na cobertura do local nos próximos dois anos”, afirmou o conselho de administração local, em nota enviada à BBC.

No entanto, a possível compra depende da parceria com investidores, que esperam colocar as mãos em parte da fortuna caso ela seja encontrada. Até o momento, não se sabe se o aterro está à venda ou mesmo o possível preço dele.