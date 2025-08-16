3 receitas de coxinha fit fáceis de fazer para saborear sem culpa
Opções leves e práticas para incluir no dia a dia, com preparo assado ou vegano
Entre as inúmeras opções saudáveis, a coxinha fit aparece como alternativa saborosa e equilibrada para quem deseja manter uma alimentação balanceada sem abrir mão dos petiscos que agradam o paladar. Ao assar em vez de fritá-la, a quantidade de gordura diminui, tornando o lanche mais leve.
Entre as inúmeras opções saudáveis, a coxinha fit aparece como alternativa saborosa e equilibrada para quem deseja manter uma alimentação balanceada sem abrir mão dos petiscos que agradam o paladar. Ao assar em vez de fritá-la, a quantidade de gordura diminui, tornando o lanche mais leve.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Receitas e descubra como preparar essas delícias!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Receitas e descubra como preparar essas delícias!
Leia Mais em Feed TV - Receitas:
Leia Mais em Feed TV - Receitas: