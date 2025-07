6 receitas criativas e funcionais com café para fazer em casa Conheça as sugestões que incluem combinações voltadas ao consumo diário, mas com foco em variedade de sabores e maneiras de servir... Feed TV - Receitas|Do R7 14/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 14/07/2025 - 15h38 ) twitter

Berry Coffee (Foto: Nespresso) Feed TV - Receitas

A Nespresso divulgou uma nova seleção de receitas com diferentes formas de preparo utilizando suas cápsulas de café, que vão desde versões geladas até opções funcionais e aromatizadas. As sugestões incluem combinações voltadas ao consumo diário, com foco em variedade de sabores e maneiras de servir. Entre os destaques estão os cafés Vivida, com adição de vitamina B12, e Active, com vitamina B6, voltados ao público que busca mais disposição ao longo do dia. Também foram incluídas cápsulas descafeinadas e blends aromatizados, como o White Chocolate & Strawberry. Veja as receitas abaixo.

