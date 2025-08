Empadão de Frango Low Carb: fácil, cremoso e sem farinha de trigo Receita fácil e prática leva farinha de amêndoas e recheio cremoso com frango desfiado Feed TV - Receitas|Do R7 01/08/2025 - 16h58 (Atualizado em 01/08/2025 - 16h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

empadao-frango-fit-low-carb Feed TV - Receitas

O empadão de frango low carb é uma ótima alternativa para quem busca uma refeição saborosa sem exagerar nos carboidratos. Com uma massa feita à base de farinha de amêndoas, essa receita é leve, crocante e combina com um recheio cremoso de frango desfiado temperado na medida certa. Fácil de preparar, o empadão é ideal para quem quer manter a dieta sem abrir mão do prazer à mesa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Receitas e descubra todos os detalhes dessa deliciosa receita!

Leia Mais em Feed TV - Receitas:

Purê de batata light: uma receita prática e saudável para o dia a dia

Salmão ao Molho de Maracujá: leveza, sabor e elegância à mesa

Cheesecake de morango com whey: veja receita da sobremesa fit muito saborosa